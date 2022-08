Musica brasiliana, ambiente e colori: concerto a 1000 metri di altitudine sulle acque del Verrino

Un concerto sulle acque del Verrino non si era mai visto prima. Un mix di musica, ambiente e colori che prenderà forma al tramonto ad oltre mille metri di altitudine. L’originale appuntamento si terrà questa sera (5 agosto) a partire dalle ore 18,30 nei pressi del ‘ponte di ferro’ immerso in una natura incontaminata al confine tra Agnone e Capracotta.

La location vedrà l’esibizione del duo Marco Molino e Vittorio Sabelli che eseguiranno brani alla scoperta dell’essenza musicale dell’anima brasiliana, ovvero lo Choro, padre della Bossa Nova e del Samba. ‘Chorando Brazil’, il titolo dello spettacolo che rientra nel programma dell’agosto agnonese, voluto fortemente da Comune, Pro loco e Regione Molise.

Marco Molino e il maestro Vittorio Sabelli

Pandeiro, marimba e clarinetto gli strumenti che la formazione utilizzerà sulle limpide acque in uno scenario da brividi tra cascate, morge e la fitta vegetazione che farà da contorno ad un evento, il quale, attirerà decine e decine di spettatori e amanti del genere musicale.

Ma non solo, perché l’iniziativa ha lo scopo di far conoscere un posto che merita di essere valorizzato e visitato durante tutti i mesi dell’anno per la sua sublime bellezza e genuinità.

Intanto gli organizzatori consigliano di arrivare sul posto in anticipo, muniti di scarpe da trekking e un comodo cuscino.