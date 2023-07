Napoli campione d’Italia, Poste presenta a Castel di Sangro il francobollo e prodotti filatelici

Sarà presentato domani, sabato 29 luglio, alle ore 11, presso il palazzetto dello sport, il progetto di Poste Italiane dedicato al ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro.

Il programma, organizzato dall’azienda in collaborazione con il Comune di Castel di Sangro, prevede iniziative per tutto il periodo, con numerosi prodotti filatelici realizzati per l’occasione e disponibili per l’acquisto, tra cui bolli, cartoline e folder celebrativi dello scudetto del Napoli.

L’evento di sabato si chiuderà con la cerimonia di annullo con il bollo speciale, richiesto dal Comune di Sangro e recante la dicitura «IL COMUNE ACCOGLIE LA SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 2022-2023».

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito all’interno del palazzetto dello sport dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

All’evento di presentazione, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e della SCC Napoli, per Poste Italiane, tra gli altri, parteciperanno Marco Di Nicola (responsabile commerciale Filatelia), Antonio De Lucia (responsabile Gestione Operativa Area Centro) e Daniele Evangelisti (direttore provinciale Filiale dell’Aquila).