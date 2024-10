Nasconde in casa sostanze stupefacenti, denunciato un quarantenne del Chietino

I Carabinieri della Compagnia di Chieti, nelle ultime ore, hanno effettuato specifici servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressioni dei reati legati alla movida cittadina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne del posto già affidato in prova ai servizi sociali. Nello specifico, i militari effettuavano un controllo nei confronti del soggetto al fine di verificare il rispetto degli orari relativi all’obbligo di permanenza domiciliare notturna disposti dall’autorità giudiziaria, ma sentendo un forte odore di sostanza stupefacente decidevano di procedere con una perquisizione dell’immobile. L’accertamento si concludeva con esito positivo in quanto all’interno dell’abitazione si rinvenivano 10 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish unitamente ad un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e soldi contanti.

Conseguentemente, la sostanza veniva sequestrata mentre il soggetto denunciato per inosservanza dei provvedimenti relativi alla misura in atto e detenzione di hashish ai fini di spaccio.