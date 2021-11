Natale con il Green pass, scatta il piano provinciale di controllo sui certificati

Mercoledì 1° dicembre 2021, alle ore 17, il Prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, terrà una conferenza stampa per illustrare il “Piano Provinciale per l’effettuazione dei controlli finalizzati a garantire il rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19”, che sarà approvato per l’effettuazione dei controlli previsti dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 e, in particolare, dall’art. 7 concernente le verifiche sul rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

