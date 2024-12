Natale in sicurezza: il Prefetto Montella dispone l’intensificazione delle misure di vigilanza sul territorio

In vista delle imminenti festività natalizie, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha riunito, nella odierna mattinata, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti del Comune capoluogo e della Provincia, i vertici delle Forze dell’Ordine ed il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Isernia.

Nell’occasione, è stata prevista l’intensificazione delle misure di vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e contrastare eventuali casi di furto o altri reati predatori ed è stato altresì effettuato un focus in ordine al controllo della viabilità locale, con particolare riguardo alle principali arterie maggiormente utilizzate in occasione dell’esodo festivo, ponendo l’attenzione anche sulle nuove e stringenti disposizioni contenute nel Codice della Strada.

Un ultimo, necessario dispositivo è stato riservato alla intensificazione delle misure di controllo e contrasto al commercio abusivo di fuochi pirotecnici.

Inoltre, nel richiamare le direttive diramate dal Ministero dell’Interno sulle misure precauzionali da adottare in occasione delle celebrazioni del prossimo Giubileo 2025, è stato predisposto il rafforzamento dei servizi di sicurezza, prevenzione e controllo degli obiettivi sensibili e del territorio provinciale, anche in vista delle cerimonie religiose e delle iniziative culturali programmate nell’ambito degli eventi giubilari.

A conclusione dei lavori, il Prefetto Montella ha sottolineato come il rafforzamento delle misure di vigilanza del territorio isernino, pur non interessato da particolari, specifiche criticità, sia necessario e funzionale al fine di consentire alla cittadinanza di prepararsi a vivere un Natale in sicurezza.