Allerta meteo: venti di burrasca, nevicate da 600-800 m, piogge diffuse e temporali

Dalle prime ore del 20/12 e per le successive 24-36 ore sono previsti venti di burrasca, nevicate da 600-800 m, piogge diffuse e temporali. Centro Funzionale Abruzzo. VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, PROV.AUT. DI BOLZANO, PROV. AUT. DI TRENTO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, IN ESTENSIONE A TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SITUAZIONE: il promontorio presente sul Mediterraneo centro-occidentale, tende a regredire verso il Nord Africa, sospinto dall’avanzata di un’estesa saccatura di origine nord-atlantica. Tale configurazione attiverà, oggi, correnti in quota sud-occidentale che favoriranno la formazione di addensamenti compatti al Nord associati a precipitazioni sparse, in estensione alle regioni centrali tirreniche entro sera. Domani, l’isolamento di un minimo sul Tirreno centro-meridionale, determinerà condizioni di maltempo diffuso, con fenomeni più significativi su Medio Adriatico e Basso Tirreno, con nevicate che si spingeranno fin verso le quote collinari. Sabato il graduale allontanamento verso levante dell’asse di saccatura determinerà un temporaneo miglioramento con residue precipitazioni al Sud. La ventilazione tenderà dapprima a rinforzare dai quadranti meridionali per poi ruotare da quelli settentrionali, divenendo, domani, sostenuta ovunque ed in progressiva attenuazione nella giornata di sabato. Le temperature subiranno un sensibile aumento nei valori serali odierni, mentre vi sarà una generale diminuzione nelle massime di domani e nelle minime di sabato.

Giovedì 19 dicembre 2024

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessuna variazione significativa.

Venti: forti meridionali nella notte.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Venerdì 20 dicembre 2024

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati;

Nevicate: Al di sopra degli 800-1000 m in rapido abbassamento fino a 500-700 m, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento. Massime in sensibile diminuzione.

Venti: forti con rinforzi di burrasca nord-orientali sui settori adriatici ed appenninici.

Mari: da molto mosso a localmente agitato.

L’ALLERTA METEO DEL CENTRO FUNZIONALE ABRUZZO