“Voglio spendere una parola per te”, Greta Rodan presenta il suo romanzo ad Agnone

Sabato 1° febbraio, alle 18, presso la sala consiliare del Comune di Agnone, si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo della scrittrice Greta Rodan “Voglio spendere una parola per te”, seguita dalla visita guidata alla Biblioteca comunale e dalla degustazione dei prodotti di Passarè Antico Molise. Dopo i saluti di Daniele Saia, Sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia, e dell’Assessore alla cultura Giovanni Di Nucci, la giornalista e editor Anna Maria Di Pietro presenterà il romanzo e dialogherà con l’autrice. Interventi della giornalista Maria Carosella e di Pasqualino De Mattia, Presidente della associazione Metoo, molto attiva sul territorio per il contrasto alla violenza di genere. Le letture, tratte dal romanzo, saranno a cura dello scrittore Andrea Cacciavillani. A seguire sarà possibile visitare gratuitamente e con l’ausilio di una guida la splendida Biblioteca comunale del paese altomolisano e gustare i prodotti offerti dal marchio Passarè, per il quale sarà presente il suo ideatore e fondatore Massimo Iaciancio.

“Voglio spendere una parola per te”, edito dalla casa editrice “Dieci Lune”, è un romanzo che racconta storie di donne lontane nello spazio e nel tempo, storie di violenza che si intrecciano in un finale di corale speranza. La scrittrice Greta Rodan porta avanti anche con questa pubblicazione la sua partecipazione e la sua vicinanza alle donne vittime di violenza, senza giudizi e pregiudizi ma con la volontà di essere d’aiuto anche attraverso il potente mezzo della scrittura.