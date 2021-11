Ndocciata dell’Immacolata annullata, ora si valuta la data del 24 dicembre

Le date della Ndocciata di Agnone sono due: l’8 e il 24 dicembre. Annullata la prima per timori di una risalita dei casi Covid, ad oggi non registrati nella cittadina altomolisana, si studia l’eventualità per lo svolgimento del rito del fuoco la sera della Vigilia di Natale. A riguardo il Comune e l’associazione ‘La Ndocciata’ lasciano aperta la possibilità. Tuttavia anche in quel caso l’evento sarebbe organizzato in tono minore.

E’ quanto trapela nel giorno in cui la Ndocciata dell’Immacolata ha ricevuto l’ufficiale diniego motivato con una nota a firma di Comune, Pro loco e Associazione La Ndocciata: “Non avremmo mai voluto darvi questa notizia. Abbiamo lavorato a lungo e ci siamo interrogati sulla fattibilità della ‘Ndocciata, ma, purtroppo la risposta è stata negativa: quest’anno la ‘Ndocciata non si farà – scrivono – Vogliamo tutelare, in relazione all’aumento dei casi Covid, la sicurezza e la salute dei nostri concittadini e degli eventuali turisti che, numerosi, avrebbero raggiunto l’Alto Molise. La scelta più logica, perciò, è stata quella di rimandare l’antico rito del fuoco a quando potremo godercelo in totale sicurezza e tranquillità. Un grazie – concludono – a tutti coloro i quali si sono spesi con la consueta passione e l’immancabile impegno per provare a organizzare anche quest’anno la nostra amata ‘Ndocciata.”