Neo patentato rifiuta di sottoporsi all’etilometro: sanzionato dalla Stradale di Agnone

Nel corso di servizi volti al contrasto della guida sotto gli effetti di sostanze alcoliche e stupefacenti, personale di pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Agnone ha intimato l’alt a un giovane di 19 anni e, notando che quest’ultimo presentava il tipico atteggiamento di chi ha appena assunto sostanze alcoliche, gli operatori lo hanno invitato a sottoporsi a controllo con apparecchiatura etilometro.

Tuttavia, il giovane, peraltro neopatentato, nonostante i diversi solleciti da parte degli agenti ad eseguire il test su strada o, in alternativa, presso il locale nosocomio, si è rifiutato categoricamente di sottoporsi al test a mezzo etilometro.

La Polizia Stradale lo ha quindi sanzionato ai sensi dell’art 186 bis del Codice della Strada, che prevede, in caso di rifiuto a sottoporsi a etilometro, il massimo della sanzione applicabile per la guida in stato di ebbrezza.

Per i conducenti neo-patentati o di età inferiore ad anni 21 si ricorda altresì che il tasso alcolemico consentito dalla legge per g/l è pari a 0.