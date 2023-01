Neve in arrivo, divieto di sosta con rimozione forzata lungo alcune strade comunali di Agnone

Divieto di sosta con rimozione forzata lungo alcune strade comunali di Agnone in caso di precipitazioni nevose. Lo comunica il Municipio, al fine di rendere più agevole e quindi efficiente il servizio di sgombero neve delle strade interne.

«Si ricorda alla cittadinanza, – spiegano dagli uffici del Comune – ai sensi delle ordinanze numero 38 del 2020 e numero 3 del 2021, che in caso di precipitazioni nevose e fino al termine delle operazioni di sgombero neve, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti strade: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Giovanni Paolo II, Via Matteotti, Via Roma e Corso Garibaldi fino al civico 130». La Polizia municipale sarà comandata di servio per effettuare i dovuti controlli ed elevare le eventuali relative sanzioni. «Il Comune – chiudono dagli uffici del Municipio – declina ogni responsabilità per danni causati dal passaggio dei mezzi sgombra neve ai veicoli in divieto di sosta».