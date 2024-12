Nevicate: chiusa al traffico la strada statale 17 dell’Appennino Abruzzese

A causa delle condizioni meteo e in considerazione delle previsioni di precipitazioni nevose intense, la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese” è provvisoriamente chiusa dal chilometro 119,300 nel Comune di Pettorano sul Gizio al chilometro 134 (Piana delle Cinque Miglia) nel Comune di Rivisondoli, fino a cessate esigenze.

Lungo il tratto sarà comunque mantenuto il servizio sgombero neve da parte di Anas per consentire il transito dei mezzi di soccorso, laddove strettamente necessario.

La chiusura è necessaria per per garantire la sicurezza degli utenti della strada e delle maestranze addette alle operazioni di sgombro neve. La riapertura in condizioni di sicurezza sarà garantita compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.