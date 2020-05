Niente messe, niente offerte dei fedeli: anche le parrocchie soffrono la crisi

«Con immensa gratitutine i Presbiteri e i fedeli tutti della Forania di Agnone e della Diocesi di Trivento ringraziano con affetto il loro Vescovo e Pastore, S.E.R. Mons. Claudio Palumbo, gli ufficiali di curia e i loro collaboratori nel governo diocesano, per l’attenzione, la vicinanza ed il sistegno concreto a tutte le realtà parrocchiali, istituti e organismi diocesani per la gestione del Coravirus, che hanno visto mettere in campo risorse notevoli per dotare le stesse di mascherine, prodotti per l’igenizzazione, guanti, e tutti gli accessori possibili per garantire in sicurezza e secondo le norme la riapertura di chiese ed edifici annessi, nonché per il sostegno economico al rimborso spese per le utenze dei mesi di gennaio/maggio in cui non si sono potute raccogliere offerte e le entrate delle parrocchie sono state nulle. Un segno di vicinanza ai sacerdoti e alle comunità veramente fraterno e nello spirito autentico di comunione che rende sempre più famiglia la Diocesi di Trivento».

E’ quanto scrive in una nota il vicario foraneo di Agnone, don Francesco Martino.