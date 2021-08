Non si ferma all’alt, inseguito e bloccato a Castiglione: era ubriaco, ritirata la patente

Contestato nella nottata del 16 agosto scorso ad un 39 enne di Roma in vacanza a Castiglione Messer Marino, la guida in stato d’ebbrezza alcolica. L’uomo, che non si era fermato ad un “Alt” dato dal comandante della locale stazione durante un posto di controllo in località Fonte Carbone di Castiglione Messer Marino, veniva subito inseguito e fermato poco dopo. All’atto del controllo era in evidente stato d’ebbrezza, stato confermato dal test etilometrico effettuato sul posto che faceva rilevare un tasso alcolemico pari a 1,35 g/l, quasi tre volte superiore al valore consentito dalla legge. Alla persona che dovrà rispondere del reato di guida in stato d’ebrezza alcolica davanti al Tribunale di Vasto, è stata ritirata la patente di guida che verrà sospesa per almeno mesi 6, decurtati quindici punti sulla patente di guida, il tutto in attesa dell’ammenda che stabilirà il Giudice e che sarà compresa tra gli 800 e i 1600 euro.



