Scarica materiale edile, colto sul fatto: sanzionato un 70enne di Montazzoli

I militari di Castiglione Messer Marino hanno contestato ad un 70enne di Montazzoli l’abbandono di rifiuti. All’uomo, sorpreso in flagranza mentre stava scaricando dalla sua macchina materiale edilizio in contrada Pontone, è stata elevata per violazione del Codice dell’ambiente, una sanzione di euro 600 e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Contestualmente, i militari scoprivano nella stessa località un’area adibita a discarica abusiva segnalata per quanto di competenza al Comune di Montazzoli.

Correlati