Non vuole esibire il green pass, entra nel bar armato di coltello e minaccia i clienti: disarmato e denunciato

Attimi di tensione la scorsa domenica sera in un noto bar di Ari (CH) dove un ragazzo armato di coltello ha minacciato i dipendenti e gli avventori gelando il sangue dei clienti presenti nell’esercizio commerciale. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo non voleva esibire il c.d. “green pass” ai gestori del locale e per questo motivo ha ben pensato di tirar fuori una lunga lama dalla sua felpa.

A bloccare l’esagitato, in evidente stato di ebrezza alcolica, sono stati i militari della sezione radiomobile di Chieti che, immediatamente intervenuti, hanno coraggiosamente disarmato l’uomo, un bielorusso di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ancora brandeggiava il grosso coltello da cucina. Una volta bloccato, è stato denunciato per minacce aggravate, possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze fisiche su nessuno dei presenti, ha solo provocato un grande spavento. Gli uomini dell’Arma Teatina, così, nonostante i momenti di tensione sono riusciti prontamente a ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica. Il giovane esagitato veniva deferito all’A.G. di Chieti per i titoli di reato citati e il grosso coltello veniva sequestrato.