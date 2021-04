Nuovo cluster Covid a Castelguidone, si attende il risultato dei tamponi

Un nuovo cluster di Covid19 sarebbe esploso a Castelguidone. Dopo i primi contagiati, sei o sette persone appartenenti a diversi nuclei familiari, probabilmente venuti a contatto con il virus non in paese, ma altrove, in accordo con le autorità locali la Asl ha svolto dei tamponi molecolari in piazza nella mattinata di sabato. Si attende ora l’esito dei tamponi e si teme, soprattutto, che qualche comportamento irresponsabile e conviviale in questi giorni di festività pasquali abbia potuto far circolare ulteriormente il virus.

