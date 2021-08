Occupa bungalow del camping dismesso: denunciato ed espulso un giovane nigeriano

Occupa un bungalow del camping dismesso: denunciato per violazione di sigilli e invasione di edifici. Nella rete dell’Arma un 23enne di origini nigeriane, ufficialmente residente a Pescara, che si è stabilito all’interno di una struttura dismessa a Torino di Sangro posta sotto sequestro. Il camping era stato sottoposto a sequestro preventivo e sgombero da parte dei Carabinieri, sulla base di ordinanze emesse dal Gip di Vasto e dal sindaco Torino di Sangro.

Erano stati rintracciati, in quella fase, una decine di extracomunitari che avevano occupato stabilmente i bungalow. Successivamente allo sgombero non si erano ripetuti accessi o occupazioni abusive, fino a quella scoperta nei giorni scorsi dai Carabinieri al comando del capitano Luigi Grella della compagnia di Ortona. Il giovane nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e la Questura ha avviato l’iter per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.