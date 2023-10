Oliveto in fiamme a Castiglione Messer Marino, in azione Vigili del fuoco e Protezione civile

Un incendio di sterpaglie, all’interno di un terreno coltivato ad olivi, e parte di vegetazione boschiva è divampato, nella tarda mattina di oggi, in località Cretonne di Castiglione Messer Marino, al di sotto di frazione Padulo, per cause ancora in corso di accertamento.

Primi ad intervenire sul posto i volontari della Protezione civile che, resisi conto del pericolo che le fiamme si propagassero alla boscaglia circostante, con la concreta possibilità che potessero risalire verso l’abitato e la provinciale Castiglione-Schiavi, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

La squadra di Agnone, più vicina e in grado di intervenire in pochi minuti, era fuori per un altro intervento di soccorso tecnico urgente, così la centrale operativa dei Vigili del fuoco di Chieti ha inviato sul posto gli uomini del distaccamento di Vasto.

I Vigili del fuoco, coordinati dal caposquadra La Penna, raggiungendo il posto solo grazie all’impiego di un pick up e percorrendo una serie di strade interpoderali, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, prima che le fiamme aggredissero il fitto bosco circostante.

Ai volontari della Protezione civile, intervenuti con diversi moduli antincendio, il compito di bonificare l’area percorsa dal fuoco.

L’esatta dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato, come spesso accade, del fuoco appiccato incautamente per ripulire il terreno dai residui della potatura che ha poi preso a propagarsi senza controllo. Non ci sono stati feriti né danni a strutture.