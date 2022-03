Oltre l’8 marzo, a Frosolone la presentazione del libro ‘Prego digiti il Pin’

In occasione della festa della donna l’associazione Mee Too, l’associazione “Non ti amo da morire”, la Slp-Cisl presentano il libro “Prego digiti il Pin” autrice Rita Giura, editore Marco Marchese. L’appuntamento è per sabato 12 marzo alle ore 18 presso il centro culturale “Concetta D’Antonio” di Frosolone. Interverranno: Antonio D’Alessandro – coordinatore della Cisl Molise; Sabrina Tronci – coordinatrice donne della Cisl Poste; Mariangela Meffe – Dup di Bagnoli del Trigno; Pasqualino De Mattia – presidente dell’associazione Mee Too; Rita Giura – autrice del libro “Prego digiti il Pin”; Marco Marchese – editore.

