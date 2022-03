‘Oltre l’8 marzo’: la donna nel mondo del lavoro, dibattito a Frosolone

Attualità e cultura si fondono a Frosolone grazie all’evento in programma oggi, sabato 12 marzo, alle ore 18 dal titolo ‘Oltre l’8 marzo’.

Nel centro culturale ‘Concetta D’Antonio’, che ha sede a VillaArtemide, in piazza Alessandro Volta, si svolgerà un dibattito che vede al centro la figura femminile e che sarà articolato tra i temi del lavoro e della gestione di tutte le attività quotidiane di cui, nella maggior parte dei casi, si fanno carico le donne.

Pasqualino De Mattia, presidente associazione Me Too

«Vogliamo far sentire la vicinanza e la sensibilità verso le donne anche oltre le giornate convenzionali come l’8 marzo o il 25 novembre», ha spiegato Pasqualino De Mattia presidente dell’associazione Me Too, impegnata da anni nel contrasto alla violenza di genere, e promotore di questo pomeriggio di alto valore culturale.

Interverranno Antonio D’Alessandro, coordinatore Cisl Molise che illustrerà un quadro del mondo del lavoro con specifico riferimento alle drammatiche conseguenze generate dall’emergenza Covid19 e ai numeri attuali, Sabrina Tronci, Coordinatrice interregionale del gruppo donne della Cisl SLP (sindacato lavoratori Poste), che parlerà del binomio donne-occupazione e Mariangela Meffe, Direttrice dell’ufficio postale di Bagnoli del Trigno che offrirà la sua testimonianza di lavoratrice e di madre.



Prevista in seguito la presentazione del libro ‘Prego, digiti il pin’ di Rita Giura, pubblicato da Marco Marchese. Pasqualino De Mattia intervisterà la scrittrice e l’editore e una parte del ricavato delle vendite sarà utilizzato per l’acquisto di medicinali e beni di prima necessità da inviare al popolo ucraino, provato da 15 giorni di guerra.

«Con questa giornata abbiamo coinvolto i lavoratori delle Poste per dare un riconoscimento anche alle donne che hanno lavorato in maniera incessante durante la pandemia – ha concluso De Mattia –. Il libro ‘Prego digiti il pin’ parla in modo semplice, lineare e anche ironico degli addetti allo sportello e ci sembrava adatto all’occasione».

L’appuntamento rientra nel cartellone ‘Teseide’ e sarà a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook Epica Villa Artemide.