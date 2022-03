Solidarietà, l’alto Molise risponde presente e dona 3 quintali di farmaci per l’Ucraina

Sono circa 3 quintali i farmarci raccolti nelle farmacie altomolisane dall’Associazione Vigili del fuoco in congedo di Agnone e destinati all’emergenza Ucraina. L’appello lanciato dai responsabili dell’iniziativa è stato raccolto dai cittadini che nell’arco di una settimana hanno contribuito all’acquisto di flebo, materiale per medicazioni, antipiretici, antibiotici, disinfettanti, mascherine, siringhe, pannolini e anche latte in polvere per i primi anni di età. In tutto una sessantina i cartoni riempiti che domani partiranno alla volta di Roma da dove prenderanno la strada per l’Europa dell’Est, dove si continua a combattere la cruenta guerra tra ucraini e russi. Un conflitto che sta uccidendo civili inermi tra cui anziani, donne e bambini.

“Un grazie di cuore a quanti hanno sostenuto fattivamente la nostra iniziativa, in particolare ai cittadini e farmacisti del territorio che con grande spirito di solidarietà hanno recepito il problema – commentano i responsabili – Sinceramente non ci saremmo mai aspettati una risposta del genere che ha superato ogni previsione a dimostrazione della sensibilità che il popolo altomolisano, ancora una volta, ha messo in campo con azioni concrete”.