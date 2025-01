‘Oltre l’alba delle nebbie’, il romanzo di Ugo D’Onofrio approda nelle edicole

Finalista al prestigioso premio letterario internazionale “Mario Luzi” 2022-2023 nella sezione narrativa, il romanzo Oltre l’alba delle nebbie di Ugo D’Onofrio è finalmente disponibile in edicola.

L’opera, firmata dall’avvocato capracottese ma agnonese d’adozione, già giudice presso il Tribunale di Campobasso, è acquistabile ad Agnone presso la libreria Ricci. Il romanzo narra una microstoria familiare, come la definisce Ugo Rufino, che si intreccia con i grandi e tragici eventi della prima metà del Novecento. Attraverso la cronistoria degli sfollati di Capracotta, D’Onofrio restituisce ai lettori un racconto intenso, animato da personaggi e vicende che affondano le radici nel Molise, una terra carica di passione umana e memorie indelebili. Nella sua introduzione, Rufino evidenzia come l’autore riesca a evocare il passato con straordinaria vividezza, trasportando il lettore in un mondo fatto di dettagli accurati e atmosfere intrise di nostalgia.

Memorabili sono le pagine dedicate all’amicizia tra i protagonisti ragazzi e alle descrizioni di figure paesane che incarnano la mentalità e le tradizioni molisane. Incisive anche le narrazioni che esplorano i percorsi, le strade e i monumenti di Agnone, tratteggiati quasi come in una guida turistica che invita a scoprire le bellezze architettoniche e religiose dell’Alto Molise, incluse le sue numerose e storiche chiese medievali. Nella prefazione al libro, Mattia Leombruno, presidente della Fondazione Mario Luzi,

scrive: «Sarebbe una cronistoria, un fatterello, mero e semplice, esile e minuto, tutto ciò che fosse privo dell’umano e dei suoi echi. Ma nella scrittura di D’Onofrio c’è una parola viva, capace di intonare la fragile voce della vita, quella vita che cerca e ritrova se stessa ai crocevia dell’esistenza. Il romanzo, con la sua cornice di cerchi concentrici, offre gradualmente il ritratto privato, domestico e sociale dei piccoli borghi della provincia, per poi allargarsi a un orizzonte più vasto sul Sud Italia del secolo scorso.”

In sintesi, Oltre l’alba delle nebbie è un romanzo che cattura per la sua autenticità e verismo, scorrendo veloce e destando curiosità nel lettore. Le vicende dei protagonisti e le vivide pennellate narrative fanno di quest’opera una testimonianza letteraria che celebra la memoria e l’identità di un territorio a cavallo tra alto Molise e Abruzzo.