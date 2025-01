Spaccia hashish e cocaina: laziale arrestato e oltre mezzo chilo di droga sequestrato dalla Polizia

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto in flagranza di un venticinquenne proveniente dal Lazio, sorpreso a spacciare droga nel cuore di Campobasso.

Insospettiti da alcuni movimenti di noti assuntori di sostanze stupefacenti del posto, nel corso di un mirato servizio di appostamento il personale della Squadra Mobile è riuscito ad individuare il giovane mentre si aggirava per le strade del centro cittadino, con un comportamento che non è sfuggito all’attenzione degli Agenti. All’atto del controllo da parte dei poliziotti, l’uomo ha tentato di divincolarsi e fuggire, ma grazie alle pattuglie intervenute è stato bloccato e condotto negli uffici della Questura.

Durante la perquisizione, all’interno del giubbino che indossava e di uno zainetto, è stato trovato oltre mezzo chilo di droga tra hashish e cocaina, insieme ad un bilancino di precisione.

L’uomo, con precedenti in materia di stupefacenti oltre che per rapina a mano armata, lesioni, furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato pertanto tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Isernia.