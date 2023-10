Olympia, doppia vittoria nei campionati regionali di Allievi e Giovanissimi nonostante l’arbitraggio

«I ragazzi della categoria Allievi di mister Menna si sono imposti per 10-0 contro i pari età dell’Alife calcio giocando un ottimo calcio, con rapidi fraseggi e ottime intuizioni, con la voglia di riscattare la sconfitta immeritata subita a Venafro con la enorme complicità di grossi errori di un arbitro non all’altezza della categoria, confuso nelle decisioni».

Il commento è del responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnone, Fernando Sica.

«I ragazzi della categoria Giovanissimi di mister Carano di sono imposti contro il Roccaravindola, con un ottimo punteggio di 6-2, disputando una buona partita e sciorinando un ottimo calcio fatto di rapidità e di aggressione; veramente belli da vedere. Anche qui però arrivano le lamentele dei dirigenti dell’Olympia sempre per lo stesso arbitro, che per motivi non spiegabili ha dato una espulsione ad un nostro giocatore».