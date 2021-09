Open day, mamma Susan: «Grazie alla scuola calcio torniamo a vivere un po’ di normalità»

Open day, oggi pomeriggio, della scuola calcio dell’Olimpya Agnonese e della Robur , alla presenza di Massimiliano Di Gregorio, delegato regionale in Molise all’attività di base del settore giovanile e scolastico. Tantissimi bambini in azione, insieme agli allenatori, per una giornata dedicata allo sport e alla socialità. L’Eco ha incontrato e intervistato due genitori, Susan e Giancarlo, ben lieti di partecipare all’evento sportivo e soprattutto di accompagnare i propri figli alla scuola calcio di Agnone.

