Emergenza Covid, il generale Figliuolo invia i militari a verificare il potenziamento della rete ospedaliera

«Siamo qui per guardare con i nostri occhi quanto è stato realizzato nell’ambito del Decreto Cura Italia, ma anche per guardare negli occhi gli operatori che oggi lavorano in ambienti più adeguati e meglio attrezzati». Queste le parole del Colonnello Alessandro Lorenzetti, Responsabile per l’attuazione del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera nazionale, che su indicazione del Commissario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo, questa mattina ha visitato l’ospedale di Chieti, alla guida di una Unità speciale composta da Colonnello Alessandro Del Biondo, Capo Sezione Rendicontazione, Colonnello Arturo De Santis, Responsabile unico del procedimento per lavori e servizi infrastrutturali e Tenente Colonnello Andrea Cipolla, Capo sezione Monitoraggio e Rapporti con il Ministero della Salute. Accompagnati dall’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì e dal Direttore generale della Asl Thomas Schael, i militari hanno toccato con mano quanto realizzato, nei tempi previsti, con i fondi messi a disposizione per l’adeguamento strutturale dei reparti ospedalieri, al fine di incrementare il numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, dei Pronto Soccorso e per il potenziamento della dotazione di attrezzature.

Il team ha visitato, quindi, i 18 nuovi posti letto di Rianimazione all’11° livello del Corpo M, il percorso separato realizzato al Pronto Soccorso, i 13 posti letto di Malattie Infettive 6° livello del Corpo L, e le opere strutturali e impiantistiche finalizzate all’installazione della seconda Tac dedicata al percorso infettivi. La presenza dei militari è stata anche l’occasione per riferire degli interventi portati a termine anche negli altri ospedali della provincia di Chieti, per una spesa complessiva di 12,6 milioni di euro, di cui 8 per attrezzature e oltre 4 per i lavori.

A conclusione del tour in ospedale è seguito un momento di confronto in Direzione generale, durante il quale il Direttore generale ha illustrato un sintetico riepilogo di tutti gli investimenti effettuati. Il Colonnello Lorenzetti ha avuto parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto dall’Assessore Verì e le realizzazioni portate a termine in provincia di Chieti: «La nostra presenza qui non è da intendersi come una verifica o un’ispezione – ha tenuto a precisare – è una semplice visita della quale mi piace sottolineare il carattere colloquiale e di supporto. Abbiamo colto l’occasione per incontrare vertici e tecnici delle Asl per un momento di condivisione e di confronto, e per dirsi a parole quello che più difficilmente può essere comunicato con una mail o un documento formale. Abbiamo trovato qui efficienza e risultati concreti, e speriamo vivamente di poter proseguire questa collaborazione con nuove realizzazioni. Guardiamo avanti, con fiducia».