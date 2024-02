Operatori del 118 a “lezione” sul Numero Unico di Emergenza

Primo step per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza 112, che questa mattina è stato presentato agli operatori della Centrale 118 Chieti-Pescara. Il modello organizzativo, illustrato da Mauro Casinghini, Direttore della Protezione Civile, prevede una Centrale unica di risposta nella quale verranno convogliate le linee 112, 113, 115, 118 e 1530.

All’incontro ha preso parte anche Flavia Pirola, Direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, che ha sottolineato l’importanza della formazione in vista dell’attivazione del nuovo Servizio: “Dobbiamo fare tutti la nostra parte per garantire un avvio fluido – ha detto -. Soprattutto nella fase iniziale i nostri operatori possono essere promotori di un meccanismo virtuoso, spiegando il funzionamento agli utenti e promuovendone l’utilizzo consapevole. Condividiamo questo nuovo percorso con Pescara nell’esperienza della Centrale unica 118, e accolgo l’auspicio del Direttore sanitario Rossano Di Luzio a immaginare altri percorsi comuni. Siamo aperti a nuove sinergie integrando le competenze e mantenendo ciascuno le proprie specificità, in un ruolo di assoluta parità”.