Operazione antidroga, due arresti dei Carabinieri: mezzo chilo di hashish e cocaina sotto sequestro

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli, coadiuvati in fase esecutiva da personale della Compagnia Carabinieri di Siracusa, hanno tratto in arresto due persone in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Larino (CB).

Sul capo dei due censurati, un 19enne ed una 43enne, pende l’accusa di spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio in merito a dette gravi condotte illecite, commesse tra ottobre e dicembre dello scorso anno, all’esito di mirate indagini svolte sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Larino (CB), i militari dell’Arma avevano già deferito i suddetti, unitamente ad altrettanti due soggetti, appurando che in detto periodo gli stessi avevano ceduto, ad almeno quattro acquirenti poi segnalati amministrativamente quali assuntori, complessivi grammi 500 circa di Hashish e 100 circa di Cocaina, già suddivisi in dosi, in cambio di un corrispettivo totale pari ad euro 12.500 circa.

Pertanto i militari hanno rintracciato i destinatari della misura, rispettivamente in Termoli (CB) e Siracusa, dove previa notifica del provvedimento e svolgimento degli adempimenti del caso, li hanno tratti in arresto e condotti presso le loro abitazioni per ivi permanere in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo venivano anche effettuate accurate perquisizioni domiciliari nel corso delle quali veniva deferito per il medesimo reato il citato 19enne poiché, anche grazie al prezioso apporto fornito da personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti col cane pastore tedesco “Bagheera”, venivano rinvenuti e sequestrati nella sua abitazione ulteriori grammi 10 di Hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento di sostanze stupefacenti.