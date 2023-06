Il Tif di Agnone si tinge di rosa: la calciatrice professionista Aurora Seranaj nello staff tecnico

Grandi novità per la terza edizione del “Camp T.I.F.”, l’evento sportivo dell’anno che sarà ospitato ad Agnone nei prossimi giorni. Nel già ricco e quotato staff tecnico messo in campo da mister Pietro Donadio l’innesto della calciatrice professionista Aurora Seranaj. E’ lo stesso Donadio ad annunciarlo: «Aurora Seranaj si unirà a noi per implementare ancor di più la presenza del calcio femminile nel progetto Tif».

Lo scorso anno il campus dedicato al calcio e al potenziamento della tecnica individuale è riuscito a portare ad Agnone una settantina di ragazzi provenienti da diverse regioni d’Italia, dal Lazio in particolare. L’idea è quella classica del ritiro calcistico, stile grandi club delle massime serie. La finalità, affatto tenuta nascosta dagli organizzatori, è duplice: fare sport ad un certo livello e stimolare il turismo locale, garantendo, quest’anno per due settimane, un afflusso continuo di persone grazie ai numerosi genitori che saranno al seguito dei ragazzi partecipanti. Gli atleti alloggeranno in hotel per due settimane, faranno sessioni intense di allenamento, visiteranno la città di Agnone e l’Alto Molise più in generale, con tutte le eccellenze artistiche, culturali e culinarie, oltre che ambientali. Lo sport che stimola il turismo, la formula riconosciuta vicente dallo stesso sindaco di Agnone, Daniele Saia, pronto a dare il patrocinio all’evento ideato da mister Donadio, in collaborazione con il settore giovanile dell’Olympia Agnonese.

Foto dal profilo sociale della calciatrice professionista Aurora Seranaj

Ma torniamo alla grande novità dell’edizione 2023 del “Tif”, l’apertura al mondo femminile grazie alla presenza della calciatrice professionista Aurora Seranaj, centrocampista albanese classe ’82, con alle spalle una carriera di altissimo profilo. «Dopo aver militato nell’AS Tirana, Rodenbach ed Honved, in Italia ha militato nella Lazio, nel Grifone Gialloverde, nel Torino Women ed nella Roma XIV Decimoquarto, in serie C, prima di approdare a Civitanova Marche. – si legge sul portale Calciofemminileitaliano.it – Con esperienza da vendere, Seranaj vanta nel proprio palmarès l’onore d’aver segnato il primo gol nella storia della nazionale del proprio paese, nell’1-0 rifilato alla Macedonia nel novembre 2011, oltre ad esser stata capitano della nazionale albanese».

La calciatrice sarà parte integrante dello staff tecnico schierato da mister Donadio, dedicandosi in particolare alla preparazione tecnica delle ragazze. Il “Tif” si svolgerà ad Agnone, presso lo stadio “Civitelle”, per due settimane dal 2 al 15 luglio . Ultimi posti disponibili, quindi occorre affrettarsi con le iscrizioni contattando gli organizzatori 3487562850 Pietro Donadio e 333 2587823 Fernando Sica.