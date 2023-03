Operazioni di largo raggio dei Carabinieri: innalzati i livelli di sicurezza

Pratola Peligna (AQ). Nella giornata di ieri e per tutta la scorsa notte, l’intero territorio del comune è stato costantemente presidiato da un numero considerevole di pattuglie dell’Arma. Il dispiegamento delle forze in campo ha innalzato ulteriormente l’azione di controllo già intrapresa nei giorni passati.

Il comando della compagnia di Sulmona ha coordinato direttamente le operazioni che hanno visto il massiccio impiego di equipaggi provenienti da quasi tutte le stazioni alle dirette dipendenze, cui si sono aggiunte anche diverse componenti del nucleo operativo della sede e del reparto investigativo de L’Aquila.

L’implementazione dei servizi punta soprattutto a garantire maggiore sicurezza tra i residenti, quindi prevenire e intercettare per tempo possibili azioni criminali che colpiscono maggiormente il patrimonio della cittadinanza.

Ai risultati ottenuti appena la scorsa settimana, laddove sono stati riscontrati innumerevoli controlli di polizia stradale e giudiziaria, elevato contravvenzioni, sequestrato stupefacenti e denunciate diverse persone in stato di libertà, vanno sommate le risultanze del più recente controllo straordinario del territorio, nella misura in cui, può essere tracciato un resoconto delle attività svolte. Di fatto, i militari dell’Arma impiegati hanno sottoposto a controllo più di 100 veicoli in transito con oltre 150 le persone identificate, alcune delle quali perquisite sussistendone lo stato di necessità e applicando le norme previste; elevato decine di contravvenzioni al codice della strada e sequestrato 3 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Sottoposte anche a verifica le licenze amministrative e l’esercizio di ben 11 imprese commerciali del luogo.

Inoltre, nel corso della stessa giornata, i carabinieri della compagnia di Sulmona, dietro segnalazione dei cittadini, sono anche intervenuti nel recupero di un veicolo, già dismesso e in attesa di rottamazione, sottratto la scorsa settimana da una ditta di autodemolizioni della zona.

Con le attività di polizia intraprese, che si ripeteranno anche nei prossimi giorni, cresce l’attenzione dell’Arma su un territorio difficile da gestire verso cui, però, l’istituzione è sempre presente e pronta a risponde a ciascuna delle esigenze dei cittadini.