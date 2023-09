Orietta Berti, Ron, Dirotta su Cuba e Giuliano Palma: l’alto Molise si trasforma in un festival stile Sanremo

Fine settimana ad alto gradimento musicale ad Agnone, Capracotta, Rosello e Pescopennataro dove è atteso l’arrivo di voci del calibro di Ron, Orietta Berti, Dirotta su Cuba e Giuliano Palma. I primi due artisti e la band funky si esibiranno nella serata di sabato 9 settembre, mentre domenica 10 settembre ci sarà la performance di Giuliano Palma.

Partendo dal tetto degli Appennini, i festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto, che torna a distanza di anni, prevede il concerto di Rosalino Cellamare in arte Ron, vincitore del festival di Sanremo (1996).

A pochi chilometri di distanza, oltrepassando il confine della provincia di Isernia, a Rosello, la veterana della musica italiana Orietta Berti coinvolgerà il pubblico per le celebrazioni di San Bartolomeo Apostolo. Sempre nel piccolo centro abruzzese, nei giorni precedenti, il 7 e 8 settembre, saliranno sul palco di Piazza Municipio, il neomelodico Angelo Famao (il 7) e Marco Morandi (l’8), figlio del grande Gianni che duetterà con la cover di Rino Gaetano.

In contemporanea, ad Agnone, in Piazza del Popolo, la band simbolo del funky italiano, i Dirotta su Cuba, farà ballare a ritmi indiavolati chi sceglierà la festa della Madonna della Libera. Non è tutto, perché in questo scorcio di fine estate, Pescopennataro, calerà il cosiddetto jolly per la ricorrenza di San Luca Evangelista.

Nel paese degli scalpellini arriverà Giuliano Palma che, come del resto i suoi colleghi, promette spettacolo e puro divertimento. In definitiva, in alto Molise, si vivrà un clima da festival di Sanremo sotto le stelle. Infatti, in una manciata di chilometri e su un immaginario mega palco ci sarà chi, con generi diversi, ha fatto la musica italiana. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.