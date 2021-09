Oroscopo al Caffè, pomeriggio con Greta Rodan contro la violenza sulle donne

Si terrà domani a Carovilli, alle 18, presso la sede della Società Operaia, la presentazione dell’agenda di Greta Rodan, Oroscopo al Caffè. L’agenda diario contiene gli oroscopi giocosi che raccontano la nostra Italia. La scrittrice molisana Greta Rodan ha coniugato in questa agenda la professione di scrittrice alla passione per l’astrologia. L’intero ricavato delle vendite va a Il Cerchio della Luna, una associazione che si occupa di combattere la violenza sulle donne in modo serio ed efficace e l’iniziativa è patrocinata dalla Art&Publishing di Catania. Si parlerà della agenda e delle stelle ma anche del purtroppo attualissimo tema della violenza, cancro di questa società. Sono sette le donne uccise per mano di uomini negli ultimi giorni. Ospiti della presentazione, oltre all’autrice, saranno Manfredi Saavedra, regista, produttore e attore di grande talento e Rosa Maria Socci, Tutor per la Regione Molise della Storia delle Tradizioni.

