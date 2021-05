Orso avvistato in zona Vallaspra di Atessa, segnalazione ai Carabinieri

Un esemplare di orso è stato avvistato questa mattina, intorno alle ore 9,30, in mezzo alla boscaglia nei pressi della chiesa sita in località Vallaspra di Atessa. L’avvistamento ad opera di due donne che stavano facendo attività sportiva lungo la provinciale. «Abbiamo sentito un rumore e ci siamo soffermate a guardare meglio tra i rami e la boscaglia. – spiegano le due donne, piacevolmente sorprese per l’incontro ravvicinato con l’animale – Abbiamo visto distintamente la testa dell’orso, che ha emesso un verso e poi si è allontanato tra gli alberi».

L’avvistamento è stato ovviamente comunicato ai Carabinieri per quanto di competenza. I militari della specialità Forestale, nei prossimi giorni, presumibilmente avvieranno le perlustrazioni in quella zona boscata finalizzate al rinvenimento di orme e altri segni lasciati nell’ambiente dal plantigrado in grado di confermare l’avvistamento di questa mattina.