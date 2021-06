Ospedale, Bussone (Uncem): «Aprire un contenzioso con la Regione»

«Con le Regioni va bene il dialogo, ma se serve si deve aprire anche un contenzioso». Lo ha dichiarato ai microfoni di Maurizio d’Ottavio per l’Eco, il presidente nazionale dell’Uncem, Marco Bussone, che ha preso parte, questa mattina, alla manifestazione indetta da Daniele Saia e dagli altri sindaci di zona a difesa dell’ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone. Dialogo fino ad un certo punto dunque, quando poi le deliberazioni e i piani sanitari operativi vengono disattesi si proceda per altre strade, quelle consentite dall’ordinamento ovviamente. Questa, in sintesi, la strategia indicata dal presidente dell’Uncem.

Correlati