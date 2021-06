Ospedale, Greco: «Basta parate, ricorso al Tar contro Asrem e Regione Molise»

«L’articolo 32 della Costituzione in Alto Molise è una chimera, non esiste. I principi costituzionali vengono costantemente vilipesi. E chi ha contribuito a smantellare quei diritti puntualmente si presenta anche a queste manifestazioni e questo fa rabbia, perché avrebbero potuto gestire la sanità pubblica in maniera diversa e non lo hanno fatto». Così Andrea Greco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Molise, che ha presenziato alla manifestazione pro “Caracciolo” lanciata dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, in collaborazione con l’Uncem nazionale e l’Anci Molise.

