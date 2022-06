Vigili del Fuoco di Gissi, il Ministero rassicura: «Presto i nuovi autisti»

Sono stati programmati i corsi per l’abilitazione alla guida dei mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco, la cui mancanza finora aveva di fatto interrotto la piena operatività del distaccamento volontari di Gissi. Ne avevamo parlato, denunciando il problema, proprio su queste colonne. Dopo l’articolo dell’Eco la politica si è messa in moto e ora si registrano i primi risultati.



Lo ha reso noto il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia nella sua risposta all’interrogazione presentata dal senatore D’Alfonso che aveva chiesto al ministro Lamorgese quali misure intendesse adottare “al fine di garantire il fondamentale e tempestivo servizio dei Vigili del fuoco di Gissi nel territorio dell’Alto e Medio Vastese ed evitare ritardi e complicazioni che possono mettere in pericolo la vita dei cittadini e l’integrità dei loro beni. E se non ritenga opportuno adottare – proseguiva D’Alfonso – ogni iniziativa utile affinché sia tempestivamente riconosciuta, nel rispetto della normativa vigente, la conversione della patente di guida necessaria a poter condurre gli automezzi”.

A causa della impossibilità di convertire le patenti civili D o KB dei volontari in patenti VF che abilitano alla guida dei mezzi pesanti in condizioni di soccorso , il distaccamento volontari di Gissi, in questi ultimi mesi, si era limitato ad uscite limitrofe con la sola campagnola, l’autovettura “leggera” dei Vigili del fuoco, affidando pertanto le emergenze dell’intero territorio ai distaccamenti lontani di Vasto, Casoli e addirittura di Agnone, in Molise. Un grave disservizio se si considera, come sottolineato dal sottosegretario Sibilia nella sua risposta, che “l’attività del distaccamento (di Gissi, nds) si è concretizzata, nel 2021, in 164 operazioni di soccorso, con un trend in linea con l’anno precedente in cui erano state 163”.

All’interrogazione di D’Alfonso ha fatto seguito l’impulso del Ministero dell’Interno ad un’intesa tra i Comandi dei Vigili del fuoco di Pescara e di Chieti con lo scopo di programmare gli attesi corsi che consentiranno la conversione delle patenti dei volontari di Gissi ma anche quelli di altri distaccamenti di volontari a Montesilvano, Lettomanoppello e Popoli.