“Pacchetto Giovani” in agricoltura, pubblicato il bando: domande entro ottobre

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Molise rende noto che è stato pubblicato sul sito della Regione Molise il bando 6.1 – 4.1, cosiddetto “Pacchetto Giovani“. La misura, finanziata con le risorse aggiuntive ottenute dall’estensione del PSR 2014/2020 al 2022, ricopre «un’importanza strategica e fondamentale nell’ottica di rinnovamento dell’intero comparto sul territorio».

L’assessore regionale Cavaliere



«Il bando ha già contribuito – fa notare l’assessore Nicola Cavaliere – alla nascita negli scorsi anni di nuove realtà imprenditoriali locali e al ringiovamento di quelle già esistenti, gettando le basi per una fase nuova che vede la nostra agricoltura più competitiva, all’avanguardia e in grado di affrontare le sfide più complicate del presente e del futuro».

«Questa nuova edizione – prosegue – giunge tra l’altro in un momento delicato, obiettivamente difficile per il settore. Oggi come non mai abbiamo infatti bisogno del coraggio, della competenza e dell’entusiasmo delle nuove generazioni in agricoltura».

«Ma il ‘Pacchetto giovani’ ha una valenza enorme – conclude l’assessore – anche dal punto di vista sociale e culturale, perché misure come queste, offrendo opportunità reali e solide ai nostri ragazzi, rappresentano una risposta davvero efficace allo spopolamento delle aree interne».

Le domande vanno presentate entro e non oltre il 30 ottobre 2022.