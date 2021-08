Paesi sottovaccinati, tornano in campo i militari del team mobile della Difesa

Stretta finale sulla vaccinazione in provincia di Chieti. Settembre sarà decisivo per raggiungere l’80 per cento di popolazione immunizzata, obiettivo fissato dal Generale Figliuolo più che raggiungibile, visto che al momento la Asl Lanciano Vasto Chieti viaggia su una media pari al 72%. E a tal fine viene messa in campo una strategia che si arricchisce oggi di altre due mosse: l’apertura del nuovo hub al Pala Colle dell’Ara, a Chieti, e l’arrivo di un nuovo team mobile della DIfesa che sarà operativo nei comuni dove il tasso vaccinale non ha ancora raggiunto il 70%.

Team mobile della Difesa. Sono quattro i militari tornati a supporto della campagna vaccinale in provincia di Chieti, guidati dal Tenente Antonia Quarantiello, e presentati questa mattina in occasione dell’apertura del nuovo Hub di Chieti. Da domani saranno operativi sul territorio, prioritariamente nei paesi ancora sottovaccinati, in locali messi a disposizione dal Comune o già in uso alla Asl per le proprie attività. Si parte da Palena, dove il team si fermerà per tutta la mattina, dalle 10 alle 13, mentre sarà ad Atessa dalle 14.30 e alle 17.30. Il programma è stato condiviso anche con i Sindaci nell’ambito del Tavolo prefettizio che è tornato a riunirsi proprio in vista del nuovo impulso da dare alla campagna vaccinale anche grazie all’importante supporto del Team mobile della difesa. Agli amministratori e ai medici di medicina è stato chiesto di promuovere con tutti i mezzi l’iniziativa, informando i cittadini dell’opportunità di vaccinarsi con il team mobile senza necessità di prenotazione; l’invito è rivolto a tutte le categorie di età, e anche ai residenti in altri Comuni. “Noi ce la mettiamo tutta per fare la nostra parte – ha sottolineato Schael – ma abbiamo ancora bisogno di aiuto per sensibilizzare le persone sull’importanza della vaccinazione per la salute collettiva. Siamo vicini all’obiettivo, è l’ultimo miglio, e possiamo farcela continuando a lavorare fianco a fianco con le comunità locali, come avvenuto in questi lunghi mesi”.

Programma vaccinale Team mobile difesa

Giovedì 26 agosto

Palena mattina,

pomeriggio Atessa

Venerdì 27 agosto

Villa Santa Maria (aperto anche ai cittadini di Bomba e Monteferrante),

pomeriggio Rosello (“ “ “ di Roio del S., Borrello)

Lunedì 30 agosto

Orsogna tutto il giorno (aperto anche ai cittadini di Arielli, Canosa e Poggiofiorito)

Martedì 31 agosto

Perano mattina,

pomeriggio Altino

Mercoledì 1 settembre

San Giovanni Teatino mattina,

pomeriggio Tollo

Giovedì 2 settembre

Tornareccio mattina,

pomeriggio Atessa

Venerdì 3 settembre

Torrevecchia mattina,

pomeriggio Miglianico

Lunedì 6 settembre

Atessa Montemarcone tutto il giorno

Martedì 7 settembre

Santa Maria Imbaro mattina,

pomeriggio Treglio

Mercoledì 8 settembre

San Giovanni Teatino tutto il giorno

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre

Francavilla al mare



Lunedì 13 settembre

Schiavi d’Abruzzo mattina,

pomeriggio Carunchio

Martedì 14 settembre

Palmoli mattina

Pomeriggio San Buono

Mercoledì 15 settembre

Fresagrandinaria mattina,

pomeriggio Lentella

Giovedì 16 settembre

Cupello

Venerdì 17 settembre

Scerni mattina,

pomeriggio Monteodorisio