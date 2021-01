Parco letterario “ Francesco Jovine”, lunedì ad Agnone le nuove cariche

E’ atteso per lunedì 18 gennaio l’incontro per sottoscrivere il disciplinare e approvare la bozza di convenzione del Parco Letteraio del Molise “Francesco Jovine”. A darsi appuntamento nella sala consiliare di Palazzo San Francesco alle ore 15 i rappresentanti dei comuni di Agnone e Guardialfiera, i presidenti dei Centri Studi, nonché la società che gestisce i Parchi letterari italiani. Durante l’incontro saranno assegnate le cariche che avranno conclamazione il 25 gennaio alle ore 15 presso Palazzo Loreto a Guardialfiera. Il Parco, come anticipato, sarà dedicato allo scrittore, giornalista e saggista “Francesco Jovine”, e vedrà attori altri Comuni molisani come Pietrabbondante, Guardiaregia, sede e tappa molisana dell’Appennino bike Tour e del Parco d’Europa, Filignano, Provvidenti, Pietracatella, Limosano, Venafro, Petrella Tifernina, Campodipietra.

