Parco nazionale, il colonnello dei Forestali Sammarone confermato direttore dal Ministero

Il colonnello dei Carabinieri Forestali Luciano Sammarone, originario di Capracotta, è stato confermato direttore generale del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Lo ha deciso il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, che nei giorni scorsi ha firmato il decreto di nomina.

Il colonnello Sammarone, classe 1965, è fieramente originario di Capracotta. Laureato col massimo dei voti in Scienze Forestali all’Università degli Studi di Firenze, ha iniziato la sua lunga carriera da ufficiale superiore nel Corpo Forestale dello Stato. Dopo aver ricoperto diversi incarichi di comando, è stato nominato direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nel mese di settembre del 2019. Ora la conferma da parte del Ministero per altri cinque anni.

Nei giorni scorsi il direttore Sammarone ha preso parte a Scanno (Aq) ad una iniziativa di Rewilding Apennines finalizzata alla creazione di una “Comunità a misura d’orso“. «E’ possibile preservare e salvare l’orso bruno marsicano dall’estinzione solo creando sul territorio del Pnalm, ma anche nei corridoi ecologici di espansione, che arrivano fino all’Alto Molise, una cultura accogliente nei confronti della fauna selvatica. – ha dichiarato Sammarone – Bisogna spostare l’attenzione dall’orso in sé, rivolgendola alle comunità che vivono in quello stesso territorio. Solo facendo informazione e sensibilizzazione, come fanno le associazioni “Salviamo l’Orso” e “Rewilding Apennines” da anni, si creano i presupposti per una cultura diffusa imperniata sulla convivenza pacifica tra uomini e animali selvatici».