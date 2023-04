‘Passione e Resurrezione’, applausi e consensi per il musical de ‘I Giovani Agnonesi’

Commovente, coinvolgente, appassionante. Chiesa gremita e pubblico in visibilio per lo spettacolo e musical teatrale dal titolo ‘Passione e Resurrezione’ messo in scena da ‘I Giovani Agnonesi’ magistralmente diretti dal duo Fabio Verdone e Paolo Porrone. Oltre cinquanta ragazzi del territorio hanno riproposto le scene salienti della Passione di Cristo nel giorno lunedì in albis.

L’evento, promosso in collaborazione con Comune di Agnone, Pro loco e vari sponsor, ha inteso testimoniare la vitalità culturale che da tempo si respira nella cittadina altomolisana. Malgrado le difficoltà economiche e i pochi fondi che l’amministrazione comunale destina per questi eventi, gli organizzatori sono riusciti a realizzare un prodotto di qualità capace di strappare applausi e consensi. Tra i presenti anche il sindaco di Agnone, Daniele Saia e il parroco don Onofrio Di Lazzaro che alla fine si sono complimentati con tutti i protagonisti. Su tutti nota di merito la merita il baritono Gianluigi Dezzi che ha intonato l’Ave Maria di Schubert durante la scena della riconsegna del corpo di Gesù morto (interpretato da Emanuele Saia) a Maria di Nazareth (Myriam Bocchetti). Lo spettacolo si inserisce nei riti della settimana santa che caratterizzano il periodo pasquale ad Agnone.