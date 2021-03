Patente revocata, ma continua a guidare: denunciato dalla Polizia

Senza patente alla guida di una Peugeot, la Polizia di Stato lo denuncia. La Squadra Volante ha sorpreso in via Conte di Ruvo a Pescara un uomo di 32 anni, originario di Napoli ma domiciliato a Pescara, alla guida di una Peugeot 208 pur essendo sprovvisto della patente.

Dagli accertamenti è emerso che la patente di guida gli era stata revocata nel 2019 dalla Prefettura de L’Aquila e, ad ottobre scorso, è stato coinvolto in un incidente stradale in provincia di Teramo: in quell’occasione i Carabinieri gli avevano contestato la violazione dell’art. 116 del Codice della Strada essendo alla guida di un veicolo senza avere la patente. Ieri sera gli agenti delle Volanti, essendo C.G. recidivo allo stesso tipo di illecito, hanno verificato che il suo comportamento assumeva rilevanza penale e lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria. L’automobile, presa a noleggio dal coinquilino dell’uomo, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.