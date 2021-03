Caccia Village: rinviata al 2022 la decima edizione del salone della Caccia e del Tiro

Per far fronte all’emergenza sanitaria COVID -19 e tutelare la salute di tutti i partecipanti anche il 2021 vedrà rinviato l’appuntamento con il Caccia Village. La manifestazione è rimandata a maggio 2022 per una tre giorni sempre più ricca di novità. Il più importante appuntamento del mondo venatorio italiano, che coinvolge oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, si svolgerà sempre presso Umbria Fiere a Basta Umbria dal 13 fino al 15 di maggio.

«Abbiamo continuato a prendere decisioni basate sul senso di responsabilità e dettate dalla necessità di abbattere la curva dei contagi. – spiega l’organizzatore Andrea Castellani, amministratore di AC Company – Anche questa, come per il 2020, è stata una scelta maturata e condivisa con gli espositori e le associazioni di categoria, con i quali l’organizzazione ha avuto un dialogo diretto e un confronto continuo. Organizziamo fiere per mettere in contatto la domanda e l’offerta, devono esserci entrambe le parti e in totale sicurezza» – prosegue Castellani.

AC Company è già a lavoro da diverse settimane per l’edizione del prossimo anno, che sarà la decima di un evento ormai consolidato e punto di riferimento del settore anche dal lato economico: «Stiamo mettendo in campo nuove idee e progetti che, lungi dall’essere alternativi al Caccia Village, offriranno strumenti e servizi innovativi, utili a esplorare e ad aprire ulteriori stabili percorsi di incontro e promozione».