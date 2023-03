Peperone dolce di Altino, D’Alonzo confermato presidente dell’associazione di tutela

L’assemblea dei soci ha rinnovato il direttivo dell’Associazione di tutela del Peperone dolce di Altino, che, come da statuto, è stato ampliato a 13 membri e resterà in carica per i prossimi quattro anni. Ai precedenti componenti Tino Bellisario, Rosaria Carosella, Giuseppina Consalvo, Annamaria D’Alonzo, Mario Nicola D’Alonzo, Angiolino D’Orazio, Sebastiano Spinelli e Antonio Zarrino, si sono aggiunti Franco Carozza, Filomena Di Donato, Nicola Franceschini, Luigino Giuliante e Nicola Mario Scutti.

All’unanimità il Direttivo ha confermato i precedenti incarichi: presidente Mario Nicola D’Alonzo, vice presidenti Annamaria D’Alonzo e Angiolino D’Orazio, segretario Giuseppina Consalvo e tesoriere Rosaria Carosella.

Il programma del nuovo mandato, di durata quadriennale, vede progetti in cantiere da portare a termine e altri in itinere. Tra le novità c’è l’ideazione di un concorso culinario, in collaborazione con l’istituto alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa Maria, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte, chiamati ad elaborare un menu a base di peperone dolce di Altino. “La fase finale si svolgerà nella prima settimana del prossimo mese di maggio – spiega il presidente D’Alonzo – quando una giuria esterna di chef stellati sceglierà i piatti migliori”.

Prosegue il progetto di ripulitura del seme, in collaborazione con il GAL Maiella Verde e il centro ricerche CREA di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). “Siamo al secondo anno – spiega il presidente D’Alonzo – febbraio è stato il mese della semina del prodotto selezionato nella precedente raccolta”.

Ricco il calendario di rassegne, nazionali e oltre confine, alle quali l’Associazione di tutela partecipa per la promozione del peperone dolce di Altino, che nei giorni scorsi è stato protagonista di Golosaria, a Milano, nell’evento promosso da Regione Abruzzo e Camera di commercio Chieti Pescara. “La promozione del nostro peperone non si ferma mai – conclude il presidente – ma in estate tutte le nostre forze si concentrano sul Festival che si svolge nel terzo fine settimana di agosto e per il quale stiamo già lavorando”.