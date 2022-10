Percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza: denunciata 66enne nel Chietino

I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza una 66enne, disoccupata e con diversi precedenti, originaria di Torino di Sangro. Nel corso delle indagini svolte dai carabinieri operanti sui percettori del beneficio in esame residenti nello stesso comune, è stato accertato che la donna aveva indicato nella dichiarazione sostitutiva unica per ottenere il reddito di cittadinanza di essere residente in un’abitazione del lungomare. Dalle verifiche agli uffici anagrafe e tecnico del Comune i Carabinieri hanno però riscontrato che quell’immobile era stato pignorato e poi venduto all’asta nel 2006 mentre la donna vi aveva mantenuto la residenza. In oltre due anni ha percepito circa 20 mila €.

Correlati