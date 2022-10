Pesca sportivo, aperto tutti i week end del mese il laghetto di Santa Lucia Park

Immerso nella natura incontaminata tra querce secolari, verde e area pic nic, aperto tutti week-end del mese (sabato e domenica dalle 8 alle 16) il laghetto di pesca sportiva nel complesso di ‘Santa Lucia Park’, tra Agnone e Castelverrino, a due passi dalla fondovalle Verrino. Ampio parcheggio, angolo bar, giochi per bambini, il luogo è l’ideale per trascorrere ore in totale relax. Per gli amanti della pesca o le famiglie che desiderano cogliere l’opportunità, il laghetto è raggiungibile in dieci minuti dalla Trignina imboccando il bivio per Agnone. Per info contattare numero telefonico: 347 9754151 oppure la pagina facebook Santa Lucia Park.

