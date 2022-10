Caro bollette, la legna del bosco comunale per le famiglie del paese

Caro bollette con l’inverno alle porte e i rincari dell’energia elettrica spaventano ancora di più. Nei giorni scorsi, su queste colonne, il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, ha lanciato l’allarme dissesto finanziario per i Comuni, sollecitando l’intervento del Governo centrale, quello che ancora deve nascere tra l’altro. Forse proprio nel tentativo di mitigare gli effetti negativi dei rincari energetici sul portafogli delle famiglie l’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio ha annunciato che destinerà ad uso civico la legna da ardere ai residenti del paese.

«Si tratta di legna di cerro, a pezzatura commerciale, proveniente dal bosco Difesa. – spiega il vicesindaco Walter Paglione – Il prezzo è fissato in 6,50 euro per quintale. Coloro che intendono acquistare legna, per un quantitativo di quaranta quintali per nucleo familiare, dovranno presentare domanda entro il giorno 26 ottobre». Per la consegna si può ricorrere a quella a mano presso l’ufficio del protocollo oppure utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: belmontedelsannio@pec.leonet.it. Alla domanda deve essere allegato un documento di identità e dovrà contenere tutti i dati anagrafici di chi la presenta. «Il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini e delle modalità che saranno successivamente comunicate dagli uffici del Comune. – precisa il vicesindaco Paglione – La ditta provvederà alla consegna della legna presso il piazzale di carico nel bosco».