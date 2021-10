Peschereccio imbarca acqua, salvato in mare dai Vigili del fuoco

Nella giornata di oggi giungeva la richiesta di soccorso da parte della Capitaneria di Porto di Termoli per un peschereccio che, durante la navigazione e per cause ancora sconosciute, imbarcava acqua a circa 5 miglia a largo dalla costa adriatica. Giunti in porto i vigili del fuoco del locale distaccamento provinciale venivano imbarcati con tutte le attrezzature necessarie sulla “Shark”, natante a motore di una locale ditta trasporti così da poter raggiungere il peschereccio in avaria “Nonno Rocco”, nel frattempo già agganciato ed in fase di rimorchio verso i cantieri navali della cittadina costiera.

Il personale Vigili del fuoco, trasbordate le attrezzature sul peschereccio già mezzo metro circa al di sotto della linea di galleggiamento, eseguiva immediatamente le operazioni di prosciugamento della importante quantità d’acqua presente nella sala macchine. Due i componenti, tratti in salvo, del personale di bordo presenti sul peschereccio. Durante operazioni presente personale della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza settore marittimo.