Peste suina africana a Roma, Caretta: «Certifica il fallimento della gestione commissariale»

«Il caso di peste suina africana registrato a Roma, all’interno del grande raccordo anulare, è un fatto profondamente inquietante. Non solo significa che la gestione commissariale del fenomeno è totalmente fallita, perché la PSA è arrivata dal nord fino alla Capitale, ma significa anche danneggiare ulteriormente un comparto in costante sofferenza qual è quello suinicolo, oltre a mettere a rischio per l’ennesima volta lo svolgimento della stagione venatoria e con essa ogni prospettiva di contenimento della PSA. Ora è fondamentale indagare su come la PSA sia arrivata dal focolaio ligure-piemontese sino a Roma e proprio a riguardo ho presentato un’interrogazione al Governo, da cui mi aspetto una risposta immediata».

Lo dichiara in una nota l’On. Maria Cristina Caretta, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura a Montecitorio.