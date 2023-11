Peste suina africana, la Regione chiede la collaborazione dei cacciatori e degli Atc

Nuove incombenze per i cacciatori abruzzesi, in particolare quelli che fanno parte di squadre che effettuano il prelievo del cinghiale con il metodo della braccata.

L’Ambito territoriale di caccia del Vastese ha inviato la seguente richiesta a tutte le squadre di caccia al cinghiale operanti sul territorio di competenza:

«A seguito di richiesta della Regione Abruzzo, in attuazione dell’Ordinanza n.5 24 agosto 2023 “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” che tra l’altro prevede, all’art. 11, comma 8, l’obbligo di fornire al Commissario Straordinario per la PSA i dati di prelievo dei cinghiali, si chiede alle squadre di fornire i dati richiesti, improrogabilmente entro giovedì 9 novembre p.v., e per assolvere a questo è stata predisposta appositamente una scheda da compilare a cura di un membro della squadra (preferibilmente caposquadra o vice caposquadra)».

Sul sito dell’Atc ciascuna squadra avrò modo di riempire le schede di abbattimento collegate ai relativi verbali. «Per ogni verbale di braccata o girata – spiegano dall’Atc Vastese – dovrà essere compilata e inviata una scheda, riportando tutti i dati richiesti (in basso saranno visualizzati i dati riepilogativi delle schede inviate). Si ringrazia per la collaborazione».